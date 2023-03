Celebran respuesta de Ignacia Michelson a hater por supuesto interés en dinero de Marcianeke

Una sólida respuesta propinó Ignacia Michelson, legítima para todos los mal pensados que la acusan de pololear con Marcianeke “interesada” en el dinero y popularidad del artista urbano, a un hater en una publicación de su cuenta de Instagram.

La influencer, que hace muy poco formalizó su relación, posteó una infartante y sensual fotografía, acaparando miles de reacciones de sus leales seguidores.

“Mis alas son eternas, lo bueno es que me las pongo o me las quito, dependiendo que mortal se me acerque”, escribió en la leyenda de la postal la DJ.

Comentario hater

Como era de suponerse, no faltó el desatinado que aprovechó de lanzarle malas vibras. “¿Esa ropa la compraste con la plata del chico Marcianeke? Qué interesada”, comentó el hater.

Pero no debe haber pensado que Nacha no se quedaría en silencio y respondió de forma enfática: “Mi vida, la de la plata tengo ser yo. Créeme que si estuviera con alguien por interés ¡sería diferente la cosa! Se nota que no conoce nada”.

La respuesta fue celebrada entre sus seguidores. “¡La Michelson es una patrona! ¡Ella siempre a tenido lo suyo no necesita de nadie!”. “Corazón, cuando usted estaba viendo Cachureos la Nacha ya tenía un Audi r8 estacionado en su casa”, fueron algunas de las réplicas.