“El guardia estaba grabando”: Habló la pareja que grabó video sexual en centro de adultos mayores de San Antonio

La semana pasada, estalló un escándalo en San Antonio después de que se diera a conocer que se grabó un video pornográfico en un club de adultos mayores de la municipalidad de dicha comuna. En el matinal “Contigo en la mañana”, los involucrados dieron cara y hablaron sobre el episodio.

Ellos señalaron que respondieron a un mensaje de quien presumían era un seguidor de la pareja, la cual llevaba más de un año produciendo contenido sexual. Él señaló que trabajaba como guardia y les ofreció una oficina para grabar un video pornográfico, considerando que los influencers de Only Fans publicitaron que buscaban lugares raros para registrar material.

El periodista le preguntó si el guardia no los interrumpió durante el acto, por lo que ellos contestaron que “el guardia estaba grabando, no hay terceras personas, éramos nosotros y el guardia”, quien terminó siendo despedido.

En un extracto que mostraron del video en el matinal, se muestra como ellos le piden permiso al guardia para entrar, este sería uno de tres videos que la pareja grabó en distintas locaciones públicas.

“No medíamos las consecuencias”

“Hemos grabado en muchos lugares, eso no lo vamos a negar, pero hay videos que no deberíamos haber grabado. No medimos las consecuencias, está hecho y ahora estamos asumiendo, esperando ver qué pasa y qué sanciones van a llegar”, señaló el protagonista del video.

“Nosotros teníamos el conocimiento que se supone que era una oficina, entonces un lugar loco para grabar era una oficina en ese momento”, señalaron. Al momento de que se viralizó y se enteraron del revuelo que causó debido a que se grabó en dependencias municipales, la joven involucrada señaló que “Empecé a tiritar de ansiedad (...) fue una desesperación, rabia con él por haber omitido ese comentario”.

“Lo único que podemos decir es pedir disculpas a la gente que se sintió ofendida porque no corresponde, por más que les busquemos explicaciones, excusas, fue feo lo que pasó ahí. Es algo que mucha gente quedó impactada de ver y no fue agradable para esa gente”, agregó el joven.

A pesar de que el video se grabó el 8 de julio de 2022, los concejales se enteraron en marzo de este año después de que se viralizó en redes sociales, en donde se identificó que se grabó en dependencias de la municipalidad de San Antonio. Ellos afirmaron que perseguirán acciones legales en contra de la pareja.