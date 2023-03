“Me ha hecho un desprecio, para qué te voy a mentir”: Adriana Barrientos desclasificó supuesto desaire de Cecilia Bolocco

La panelista de “Zona de estrellas”, Adriana Barrientos, desclasificó un incómodo encuentro que tuvo con la exMiss Universo, Cecilia Bolocco. En el programa de espectáculos, “La Leona”narró este evento, de acuerdo a lo consignado por TiempoX.

En el estelar de farándula de Zona Latina hablaron sobre la animadora de Canal 13 debido a sus últimos dichos gordofóbicos, ella señaló que engordó un poco, “pero como estar gorda está de moda o no sé si es eso, pero yo estoy feliz”, señaló.

Ellos rescataron reacciones de redes sociales, en la cual un usuario señaló que “ella adora ser flaca y ama a las flacas desgarbadas”, de acuerdo a lo informado por el medio citado. Adriana discrepó y reveló que: “no ama tanto a las flacas desgarbadas porque yo he estado hecha pero un alfiler y la Cecilia no se ha sacado fotos conmigo”.

“Es tan inalcanzable para mí”

“La Leona” contó que ellas estaban en un evento de la marca de lujo Louis Vuitton, en el cual la panelista intentó sacarse una foto con Cecilia, pero ella no la pescó, a pesar de haber notado su presencia. Ella le habría lanzado un desprecio, en vez de una sonrisa.

“Yo le rezo, ella es tan inalcanzable para mí. Me ha hecho desprecio para qué te voy a mentir. Estábamos en un evento de Louis Vuitton y Cecilia cachó que yo estaba casi con un paro cardiaco, pero que no me atrevía porque es tan linda e inalcanzable que no me animaba a pedirle una foto”, contó.