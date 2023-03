“Sernapesca, valis hongo”: Helhue Sukni se descargó después de no tener respuesta cuando intentó ayudar un lobo marino

Ayer, la tía Huelhue Sukni se encontraba muy preocupada. La abogada subió a su cuenta de Instagram un video en donde contó que, mientras estaba comiendo en un restaurante en el borde costero de Iquique, divisó a un lobo marino que estaba herido por un anzuelo que tenía enterrado en su hocico.

Por esto, Sukni intentó llamar a Sernapesca para que fueran a rescatar al animal, sin embargo, no logró obtener respuesta. Esto motivó un fuerte descargo de la abogada que encontraba insólita la situación, ella dejó en voz alta el celular para evidenciar que no contestaban.

“Burocracia como la conchatu****”, lanzó la abogada. “¿Estarán en su casa? Son las 18:45, ¿estarán tomando un café? (...) Está el pobre animal botado, sigo llamando”, señaló la tía. De igual forma, contó que llamó a Carabineros y a más entidades públicas.

“El día de la callampa van a contestar”

Desde el fono de Sernapesca no contestaban, seguía la operadora, le cortaron y la abogada volvió a marcar, “rescate o captura, marque 3″. “No van a contestar, ¿estarán tomando café los hueones? (...) ‘permanezca en línea’, el día de la callampa van a contestar”, continuó enojada Helhue.

“Sernapesca valis hongo”, tiró la tía, mientras enfocaba al animal varado que tenía un anzuelo en su hocico. “¿Ustedes pueden creer que en mi Chi-chi-chi pase esto? ‘Los ejecutivos se encuentran ocupados...’ ¿Estarán en el baño, haciendo caca? Ándate a la conchatu****”, se descargó Sukni.

Ella aclaró de dónde salió su veta tan preocupada por los animales, “les voy a decir una cosa, yo ahora que tengo a mi Rockito, soy animalista. No puedo concebir que pase esto en mi país, no puede ser que estamos llamando hace una hora, y no viene nadie (...) el Sernapesca no sirve pa’ na’, pa’ qué sepan hueones”, terminó Helhue Sukni.