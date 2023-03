TVN libera desgarradoras imágenes de documental sobre lucha con el cáncer de Claudia Conserva

Televisión Nacional confirmó este jueves la pronta emisión del documental “Brava”, registro testimonial en primera persona que sigue la ardua batalla de Claudia Conserva contra un agresivo cáncer de mama, y liberó las primeras imágenes, a través de su cuenta de Instagram.

Fue la propia animadora de televisión quien dio a conocer en esta red social el trabajo audiovisual que ha estado preparando. “Decidí registrar con mi celular el dolor y la incertidumbre que me ha tocado vivir. Hice un documental con material, que no pretende ser un informe sobre el cáncer. El objetivo es compartir la experiencia que he vivido como millones de personas y sus familias, enfrentando esta enfermedad”, manifestó Claudia.

“Este documental se llama ‘Brava’ y agradezco a TVN por presentarlo en su pantalla para poder repetir incansablemente que un diagnóstico a tiempo puede salvarte la vida”, contextualizó Conserva.

Poco rato después, Televisión Nacional confirmó el estreno del documental en fecha próxima como parte de sus novedades para este año.

“Una de las sorpresas y novedades que más llamó la atención fue el anuncio de ‘Brava’, un registro en primera persona de Claudia Conserva mientras enfrenta su difícil cáncer”, publicó la señal pública en sus redes sociales.

Aún no ha sido anunciada la fecha de estreno, pero ya se puede ver un breve adelanto de “Brava”.

Revisa las desgarradoras imágenes