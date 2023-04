“En verano no pagué nada en cuentas”: Gianfranco Marcone sorprendió con su casa solar

Gianfranco Marcone, meteorólogo de Canal 13, sorprendió al aparecer en LUN revelando cómo ahorra energía: Tiene paneles solares para generar electricidad en su casa y le vende energía a Enel.

Tal como reveló en el medio mencionado, el profesional relató que hizo una inversión de cuatro millones de pesos para comprar ocho paneles solares, los que instaló en el techo de la logia de su casa en Huechuraba.

“Quise aportar con mi grano de arena. En 2021 calculé mi huella de carbono como persona y la idea es que cada vez sea más pequeña hasta llegar a ser carbono neutral. Dentro de eso he seguido prácticas como reciclar, compostar y usar energía solar”, comentó.

Marcone aseguró que el único cuidado que necesitan las placas es ser limpiadas dos veces al mes para sacarles el polvo, el que no permite que capten la radiación solar.

Los paneles del meteorólogo no cuentan con una batería que almacene la electricidad, por lo que vende la energía que no consume su vivienda a Enel. “Por eso en verano no pagué nada en la cuenta de luz. Me salió cero. Y ahora me llegó la boleta que decía - $30.000, que debe haber sido un remanente de lo que vendí en el verano”, agregó.

Además, Marcone dijo que “antes de instalarlos gastaba en verano unos $25.000 a $30.000, tengo todo eléctrico menos la cocina y el calefont. En invierno la cuenta llegaba a $70.000 por el tema de la calefacción, pero no la ocupamos tanto. Somos cuatro personas y no me gusta el calor ni la calefacción, prefiero abrigarme”.

Finalmente, el meteorólogo sostuvo que la inversión de cuatro millones debería ser recuperada en un plazo de ocho a diez años.

