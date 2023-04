Miguelito se sinceró tras el abrupto término de su programa con Paola Troncoso: “Fue como un balde de agua fría”

El humorista Miguelito estuvo de invitado en el último capítulo de “Podemos Hablar” y de entrada le preguntaron por el terremoto en su vida laboral después de la abrupta cancelación de su programa “Paola y Miguelito” en Mega.

Jean Philippe Cretton le consultó sobre el término de su espacio de humor con su entrañable amiga. “Me pilló de improviso, porque yo fui a México, ya que hace mucho que quiero internacionalizar mi carrera, estoy muy agradecido de Chile, pero siento que acá ya toqué techo”, contó.

“Antes de ir a México, tuve una reunión con la jefa, ella sabía las intenciones que tenía de irme, entonces me dijo que se venía la tercera temporada, faltaban solo detalles, y me dijo ‘por favor, si te sale algo, priorízanos’, nosotros vemos viendo cómo lo hacemos”, agregó el comediante.

“Fue rara la sensación que tuve”

“En México me fue bastante bien y a la vuelta, me llama la jefa y me da la noticia, para mí fue como ‘what?’. Fue rara la sensación que tuve, no sé cómo explicarlo”, complementó Miguelito.

El canal desvinculó a la productora, por lo que se tenían que ir todos de la señal. “Por un lado, obviamente fue como un balde de agua fría, porque allá me frené para priorizar acá y si hubiera sabido, quizás me hubiera quedado con todo allá (México)”, cerró el comediante.