“Esta persona dijo que me iba a matar”: Perla Ilich realizó una estremecedora denuncia por Instagram

Perla Ilich hizo un estremecedor live, el cual dejó publicado en su muro, para realizar una grave denuncia. Ella señaló que está siendo amenazada por la expareja de su hermana, quien la habría maltratado física y psicológicamente durante la relación. La exchica reality dejó el video como constancia en el caso de que algo le pasara a ella o a su familia.

Ella partió el relato afirmando que la expareja de su hermana la maltrató muchas veces, “ella fue una de las muchas mujeres que se han callado cuando han sido maltratadas o golpeadas (...) Mi hermana sufrió una violencia psicológica muy grave, también con golpes, con amenazas por esta persona”, contó.

Perla hizo el alcance que el problema no es con la expareja chilena y papá de su hijo, sino con un gitano venezolano. “Cuando estaba en Venezuela, este gitano le disparó a su mujer, cosa que nosotros no sabíamos, le disparó y la dejó paralítica en silla de ruedas. La expareja de mi hermana escapó de Venezuela a Chile”, agregó.

“Me quiso atropellar”

La exparticipante de “El Discípulo del Chef” contó que lo conocían porque era un gitano más que había llegado a Chile. Ella aseguró que tuvo una relación con su hermana por alrededor de un año, y la maltrató psicológicamente y verbalmente, “la golpeó, la amenazó para que ella no lo dejara”, reveló.

“Mi hermana intentó dejarlo durante mucho tiempo, casi siete meses, cuando se enteró que esta persona le había disparado a su mujer. Cuando mi hermana se enteró que era un asesino buscado, mi hermana quiso dejarlo y él la amenazó”, contó Perla. El sujeto en cuestión la habría amenazado para que no lo denunciara.

Ilich aseguró que hoy día la comenzó a amenazar a ella, a sus hijos y a su casa. “Esta persona dijo que me iba a matar, que nosotros nos íbamos a arrepentir de haberlo conocido. Amenazó a mi padre, me amenazó a mí, mi casa. Es un prófugo de la justicia, acá no hay solo una violencia intrafamiliar”, relató.

“Yo no quiero ver a mi hermana en un cajón y que sea una más de tantas mujeres, por eso estoy haciendo este video (...) ahora quiere matar a mi hermana y está amenazando mi casa”, contó la exchica reality. “Le pegó a mi hermana, me quiso atropellar a mí, quiso pegarme. Menos mal que los vecinos me ayudaron”, agregó.

Perla señaló que hará la denuncia correspondiente inmediatamente, pero hizo el video en vivo a modo de resguardo por si le llegase a pasar algo a su familia.