“Me mutilaron los sueños”: Doctor Ugarte habló sobre los años de dictadura y su difícil paso en el sistema público

El Doctor Sebastián Ugarte visitó el Estadio Monumental junto a Pancho Saavedra debido a su amor por Colo Colo, en el marco del programa “Te paso a buscar”. El profesional de la salud jugó una pichanga con ídolos como Carlos Caszely y el arquero Eduardo Lobos.

Una vez terminado el partido, el animador le preguntó por un difícil momento que vivió en su juventud durante la Dictadura militar. Ugarte mencionó que él tenía antecedentes debido a haber sido dirigente estudiantil, por lo que le cerraron las puertas en muchos establecimientos de salud.

Él terminó trabajando en un centro rural en Río Negro, y estaba en el plan de jefe de hogares, el cual era el mínimo para los doctores. Ugarte señaló que a pesar de trabajar lo mismo que los otros doctores y ser el mejor alumno de su generación, le pagaban por el plan del empleo mínimo.

“Estaba marchando en una protesta”

Saavedra le consultó si es que en ese tiempo vio gente morir, por lo que el doctor le contestó que “un gran amigo mío, muy cerca mío, recibió un balazo en plena cabeza, un estudiante de medicina”.

Ugarte señaló que estaba al lado de él cuando esto sucedió, “estaba marchando en una protesta y le dio un tiro en la cabeza como si nada. Son muchos...”, afirmó el doctor con la voz quebrada, quien no pudo completar la oración porque lo desbordó la emoción y estaba aguantando las lágrimas.

Hostigamiento en la salud pública

Más adelante, reveló por qué se cambió de la salud pública a la privada. Una vez que se cambió el gobierno a uno de derecha, comenzaron las modificaciones dentro del Hospital Salvador, donde el doctor trabajaba.

Después de ayudar en diversas mejoras en el centro médico, le comenzaron a llegar sumarios sin ningún motivo aparente: “El sumario es para investigar para ver si encontramos algo”, le argumentaron a Ugarte.

“En ese momento asumió un presidente de derecha, yo había sido dirigente estudiantil, yo fui procesado en la fiscalía militar cuando fui estudiante... ¡Soy un médico, carajo!”, exclamó Ugarte antes de romperse en llanto. “Lo único que estaba haciendo es medicina, atender enfermos, yo no soy político”, señaló entre lágrimas.

Ugarte reveló que lo llamaban y le decían que dejara Santiago y se fuera al extremo sur del país para que lo dejaran tranquilo. “Un día encuentro los neumáticos del auto rotos; otro día el motor se echó a perder, le habían echado algo al estanque de combustible; otro día me rompían los vidrios del auto”, reveló.

“Yo toda mi vida no tenía consulta, solo trabajaba en el sistema público y de repente me encuentro en esta situación. Ahí me abren las puertas en la clínica privada”, continuó el doctor.

“Tener que cambiarme al área privada de un día para otro, me mutilaron los sueños. Los sueños de toda una vida de creer en el sistema público de salud, en poder hacer cosas, ¿por qué?”, concluyó Sebastián Ugarte.