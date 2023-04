“Mi intención no es molestar a nadie, pero los voy a molestar igual”: video de músicos en el Metro genera eterno debate en redes

Una verdadera banda musical es lo que se ve y también escucha al interior de un vagón del Metro, específicamente en la estación Universidad de Chile. Música tropical y a todo volumen es el ambiente en el transporte público, que ha generado un fuerte debate en redes sociales.

“Hablan de empatía y nunca la practican”, versa el video que ha dejado cientos de comentarios, algunos apoyando el arte en el tren y otros pidiendo respeto.

“Mi intención no es molestar a nadie, pero los voy a molestar igual”, es uno de los comentarios, haciendo clara referencia a lo que los ambulantes y artistas dicen antes de comenzar sus peticiones o performance.

Y no sólo los usuarios manifiestan su molestia por el quiebre a su tranquilidad, también una madre expuso su punto de vista: “A mí personalmente no me molesta, pero a mi hijo TEA sí. Cuando ellos se suben, tenemos que cambiarnos de lugar porque a mi hijo le dan crisis”-