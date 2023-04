“Hueo... me lo pitié”: Jordi Castell salvó de encerrona atropellando a delincuente

El panelista de Tal Cual, Jordi Castell, confesó en el último capítulo del programa de TV+ la temeraria reacción que tuvo cuando le intentaron realizar una encerrona, pero decidió escapar atropellando al delincuente.

Fue en el momento que hablaban de la delincuencia que afecta al país, cuando le contó al animador José Miguel Viñuela y a Patricia Maldonado, la decida acción que realizó en el sector oriente de la capital.

“Voy a proteger a las personas que me cuidaron ese día, pero iba en auto frente a un mall muy prestigioso, voy llegando a la luz roja y veo que delante mío se pone un auto, se baja el copiloto y me apunta al parabrisas a mí, con la pistola”, reveló.

Sin embargo, en vez de bajarse, Jordi decidió apretar el acelerador y pasar el vehículo por arriba del antisocial, quien lo apuntaba con un arma de fuego a plena luz del día.

Jordi Castell salvó de encerrona

“Obviamente algo me pasó que, en vez de frenar, aceleré y pasé por encima del tipo. El tipo pasó por arriba del auto, y alcancé a escuchar ‘qué chuchetu…’”, dijo, simulando el grito del lumpen.

Tras ello, y con los nervios a flor de piel se dirigió a la comisaría para dejar constancia del intento de robo y la inminente muerte del delincuente, según pensaba en ese momento debido al fuerte impacto.

“Por supuesto, como eran las tres de la tarde en una comuna acomodada, fui a la comisaría a entregarme, porque dije ‘hueón, me lo pitié'...Como ciudadano fui, dije ‘me voy a entregar. Si me lo pitié, hay cámaras, porque obviamente está todo registrado, mi auto, patente, todo’. No voy a contar lo que me dijeron los carabineros, que fueron muy decentes, y todo muy formal dentro de un marco de una comuna que tiene cámaras en sus calles y saben que hice eso”, agregó.

“Fue un momento súper incómodo, porque dije ‘me voy a ir preso, un escándalo si me lo pitié’… pero tampoco voy a ocultar algo que me nació en defensa personal. Aquí estoy, libre”, relató.

Finalmente, reveló que al momento de atropellarlo vio por el espejo retrovisor como el sujeto se ponía de pie y se subió al auto que arrancó contra el tránsito.