“No me parece gracioso”: Benja vicuña respondió furioso a los rumores de su supuesto nuevo romance

Benjamín Vicuña no aguantó más y realizó tremendo descargo en sus redes sociales, ya cansado de los rumores sobre su vida privada que se ventilaron en múltiples medios de comunicación en las últimas horas.

Los medios argentinos informaron de la nueva conquista que, supuestamente, el galán de 44 años habría tenido el fin de semana en Uruguay. Apuntaban a una escenógrafa uruguaya, llamada Florencia Mathiasen.

Se aburrió

Hace pocos minutos y a través de sus historias en Instagram, Benja Vicuña publicó sus descargos ante estas publicaciones y lo negó todo. “Paso por acá sólo para aclarar algo”, partió advirtiendo el actor nacional, asegurando que el fin de semana se la pasó trabajando y hoy vuelve a Buenos Aires.

“Perdón por la falta de humor, pero no me parece gracioso. Ni que me instalen en un lugar en el que no estoy, ni que hablen de personas que nada tienen que ver, ni que estuve el finde con la madre de mis hijos mientras yo estaba en otro país. Menos todavía que involucren a mis hijos, diciendo que les presenté a una supuesta novia que no existe”, lanzó en sus historias de Instagram.

Y por si alguien no le quedó claro aún, recalcó: “No tengo novia. Estoy soltero. En Uruguay estuve filmando con un equipo de trabajo espectacular. Lo demás es ruido gratuito” .