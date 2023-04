“Adoro los finales felices”: Le cerraron el Twitch a Westcol y celebran en redes.

Durante la noche del pasado martes 4 de abril, el creador de contenido Westcol fue baneado de su plataforma más recurrida: Twitch. Ahora, las personas que ingresan a su perfil en la plataforma pueden ver un mensaje que lee “el contenido del canal ha sido eliminado por petición del titular de los derechos de autor”.

Desafortunadamente su canal no fue dado de baja debido a las recientes polémicas por los comentarios abusivos, homofóbicos y discriminatorios que ha dicho en las últimas semanas; atacó a la ciudad Ibagué y a la comunidad LGBTIQ+, sino por otro motivo completamente distinto.

Youtuber logra que le cierren el canal de Twitch a Westcol

Quien se encargó de cerrar el canal de ‘Westcol’ en la plataforma fue el youtuber ‘Dalas Review’, un español que opina sobre lo que se hace viral por medio de las redes sociales.

Y fue justamente este ‘influenciador’ quien optó por reaccionar a los ‘pobres’ comentarios que hizo el antioqueño, que también tildó de ser misóginas, machistas y homofóbicas, por medio de un video que publicó en su canal de Youtube.

Los comentarios hechos por ‘Dallas Review’ llegó a ‘Westcol’, e inmediatamente se puso a transmitir en su cuenta de Twitch el video hecho por ‘Dalas Review’. Fue allí donde el español se dio cuenta que el colombiano cayó en su trampa, y procedió a denunciarlo por infringir derechos de autor. Esto logró que ‘Westcol’ fuese suspendido.

“No es grave. En cuestión de días me lo devuelven. Qué h… más cagado. Me está reportando por reaccionar a un video donde él habla de mí”, dijo el jugador de videojuegos.

Hermana de Yina Calderón atacó duramente a Westcol por su homofobia

Hermana de Yina Calderón atacó duramente a Westcol por su homofobia, hasta lloró de la rabia por la manera en cómo el “influencer” se fue en contra de la comunidad LGBTIQ+.

Éste no midió las consecuencias de sus palabras y cómo de una u otra forma está causando daño a quienes decidieron ser diferentes en sus preferencias sexuales, por eso a lo que la polémica DJ le comentó a su fiel acompañante lo que este chico había dicho abiertamente no dudó en llorar, pues le hizo recordar los momentos tan duros por los que pasó antes de tomar la decisión de anunciar en su familia que no le gustaban los hombres.

Incluso, hasta la influencer quedó sorprendida, pues nunca imaginó que alguien tan querida para ella realmente pudiera sentirse tan mal ante las palabras tan erradas y agresivas que ofreció este chico que aparentemente será investigado por la Fiscalía debido a las ofensas que ha hecho a una gran cantidad de personas que solo piensan y sienten muy diferente al resto.

“Eso no tiene presencia, ese tipo es un cerdo, cómo pueden seguir a un tipo como esos. Yo no hablo de eso, pero para mí si fue un reto salir del closet y que la sociedad me aceptara, y por personas así es que las personas toman malas decisiones”, dijo la hermana de Yina Calderón quien se vio visiblemente afectada por los comentarios de Westcol.