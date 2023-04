Ana Gabriel es criticada por supuesto “reto” a su vestuarista en live de Instagram: La trataron de “antipática”

La cantante mexicana Ana Gabriel se ha convertido en el centro de la controversia después de que se viralizó un momento polémico durante una transmisión en vivo por Instagram.

En el video, Ana Gabriel aparentemente “regaña” a su vestuarista, Diana, después de que esta le respondiera con un “ok” cuando la cantante les informó a sus fans que se cambiaría de habitación por un momento. “Diana, estás contestando y yo estoy hablando a la gente”, le increpó la artista a su vestuarista.

“¿Omar no te dijo que estoy grabando? Malamente no te dijo, te tiene que prevenir. No más no te dijo que estoy grabando, que estoy en vivo, malamente no te lo dijo”, continúo señalando la cantante. Sin embargo, Ana Gabriel pensó que había puesto en pausa la transmisión y no se dio cuenta de que seguía transmitiendo en vivo.

La situación generó críticas hacia Ana Gabriel, con algunos usuarios acusándola de ser “antipática” y tener “un carácter muy fuerte”. Sin embargo, otros salieron en defensa de la cantante y cuestionaron la reacción de las personas hacia ella. “Por todo se sienten ofendidos”, “en ningún momento fue grosera” y “es preocupante que todo se tome como maltrato o ataque”, fueron algunos de los comentarios de apoyo hacia Ana Gabriel.

Revisa el momento a continuación: