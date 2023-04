“Esta gente no sabe vivir”: Joven de La Florida explota de impotencia ante vecinos bulliciosos

Una joven utilizó la plataforma de TikTok como un acto desesperado para denunciar a sus bulliciosos vecinos que no la dejan vivir en paz, ante el alto volumen de la música y los ruidos molestos que escucha hace dos años, a pesar de los reclamos y peticiones realizados a la inconsciente comunidad.

“Llevo más de dos años soportando gente que de verdad no sabe vivir. Lamentablemente nadie ha podido solucionar este problema que vivimos con mi familia. Días enteros en donde no podemos descansar, llegamos cansados del trabajo y no podemos descansar dignamente por culpa de vecinos que no respetan nada. Mi abuelo de 91 años debe soportar la música y los gritos todos los días de la semana”, escribió en su perfil de la red social junto a los hastag de “#venezolanos” “#ruidosmolestos” “#Laflorida”.

El angustiante reclamo lo realizó mientras de fonde se escucha una alegre música fiestera a todo volumen, graficando la realidad que debe vivir cada día y que ya no la pone nada de contenta. Es más, aseguró que está con un grave cuadro de estrés, " medicada hasta las patas” y que ha bajado 20 kilos de peso, de pura angustia.

“Yo ya no sé qué hacer, recurrí a grabar esto a ver si me ayudan, porque ya estoy enferma, me tienen con un estrés, medicada hasta las patas y he bajado como 20 kilos por puro estrés. Llego a mi casa y lo único que quiero es llorar. De verdad que ya no soporto vivir acá, en mi propia casa. Espero luego salir de esta mierda, porque ya llevo dos años soportando esta mierda”, concluyó, con la voz quebrada.

En otro video, se escucha la misma música fuerte y las conversaciones de varias personas. Situación que no dejaría en paz a su familia, puesto que serían todos los días de la semana.