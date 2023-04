“Esta mujer provoca asco”: Paty Maldonado arremete sin compasión contra Fabiola Campillai

La Indomable Patricia Maldonado respondió furia en su canal de Youtube a las críticas que realizó la senadora Fabiola Campillai contra el proyecto de Ley Nain-Retamal que busca darle más atribuciones a carabineros para enfrentar la delincuencia, pero que para ella va a ser sinónimo de “gatillo fácil”.

Ante esto, la compañera de Catalina Pulido despotricó contra la parlamentaria, señalando que “es muy cara de ra... esta vieja, hue... Nadie le cree ya, esta mujer provoca una sensación de asco, de ver que miente... le deben pagar muy bien, no me cabe ninguna duda que le pagan muy bien, pero lo bueno es que la gente ya no te cree”, se descargó con furia, según consignó La Cuarta.

Además, agregó que “te vas a tener que comer tu discurso y ojalá que ese carabinero llegue a salir libre algún día”.

Incluso, puso en duda que el uniformado haya sido quien le disparó la bomba lacrimógena, señalando que “la mentira tiene patas cortas, no vaya a ser que le pase lo de Vade. No vaya a ser cosa, señora, que a usted la deje mal. Además que nadie se conmueve con lo que ella habla, al principio sí, pero ahora se ríen”, concluyó.

Palabras de Campillai contra Ley Nain-Retamal

“Hoy me pongo de pie para hablar porque al parecer a este Senado no le basta con tener una colega la cual un carabinero le disparó a la cara con un arma que, supuestamente, era un arma no letal y que pudo haber sido letal para mí, porque estuve entre la vida y la muerte”, expuso la legisladora.

“Hoy ese carabinero, gracias a dios y a la justicia, está preso, a 12 años de cárcel y esta ley ‘gatillo fácil’ dice que puede haber impunidad retroactiva, o sea, que se le va a poder revisar el caso a la persona que me disparó”, complementó la senadora, quien finalmente votó en contra del proyecto.