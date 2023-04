“No hay nada malo, ni exhibicionista en el cuerpo de una mujer que amamanta”: Begoña Basauri alzó la voz ante las críticas

La actriz Begoña Basauri celebró los dos meses de su hijita Rosa con una publicación de Instagram en donde sale amamantándola; junto a ella, una reflexión sobre lo importante que es pedir ayuda y el recurrente miedo que tienen las madres sobre lo desconocido, al ser su primer bebé.

Esto despertó críticas en personas que todavía encuentran que dar pecho en público, o fotografiarlo, es algo tabú. En sus historias de Instagram, la panelista de “Juego Textual” señaló que le llegaron unos pocos comentarios condenando su foto.

“Con mucho respeto les digo”

La persona en cuestión señaló que: “creo que el amamantar es un momento tan íntimo, tan nuestro que no es necesario que el mundo nos vea pechugas al aire. Me quiero, me respeto y no tengo por qué mostrar mis pechugas, son mías, punto”.

A la persona detrás de este comentario, Begoña primero la felicitó por su visión de “rayos X” debido a que no mostraba sus senos, ya que su hija Rosa cubría la mayor parte de su cuerpo.

“Con mucho respeto les digo, analicen lo que les pasa respecto a sus cuerpos y procesos naturales. No hay nada malo, exhibicionista ni sexualizable (sic) en el cuerpo de una mujer que amamanta”, sentenció Basauri.