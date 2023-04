Paty Maldonado habló de su pasada atracción a los hombres casados: “Yo no tengo por qué pedir disculpas”

La animadora de “Tal Cual”, Patricia Maldonado, siempre sale con una nueva revelación sobre su vida personal en dicho programa. En el capítulo del martes 4 abril, ella señaló una particular fijación que tenía en su juventud.

Ella partió contextualizando. La cantante señaló que desde joven le interesaban los hombres más grandes, a los 15 años tuvo su primera relación romántica con un hombre de 27 años. Su segunda pareja, cuando ella tenía 18 años, él tenía 48 años.

“Posteriormente a él, conozco a mi primer hombre casado, con el primer hombre que me acosté yo en mi vida”, contó. “De ahí mi vida fue relacionada con hombres casados y no tengo ningún empacho en decirlo, y me importa un soberano perno lo que usted piense”, sentenció apuntando a la pantalla.

“¿Vo’ creis que nací ayer?”

Maldonado recalcó que después de sus dos primeros amores, “nunca más tuve a un hombre soltero”, reveló. “Debe ser porque como me gustaban mayores, ellos ya vienen con cuento. Tú me dirás, ¿casados y con hijos? y sí, casados y con hijos”, continuó la panelista.

Ella señaló que no pediría disculpas por esto y que el que tenía que dar explicaciones es el hombre que está siendo infiel. “Yo no tengo por qué pedir disculpas, no fui a ninguna casa, no me metí con ningún menor de edad”, agregó.

De igual forma, ella señaló que nunca fue ilusa con estas relaciones. A la pregunta de Viñuela quien le consultó si tenía esperanzas de que el hombre con el que estaba se iba a separar para estar con ella, Maldonado le contestó “¿Vo’ creis que nací ayer?”.

“Vo’ creis que le voy a creer a un individuo que tiene familia, tiene hijos, tiene todo establecido; va a dejar a su esposa por mí”, preguntó retóricamente Patricia.