Francisca Imboden reflexiona sobre Cristina tras dramática escena en “La Ley de Baltazar”

Francisca Imboden entregó una sentida y emotiva reflexión acerca de Cristina en “La Ley de Baltazar”, luego de que fuera emitida una dura escena del personaje de la historia por las pantallas de Mega. La actriz publicó estas palabras dedicadas a la mujer que encarna en la telenovela a través de su cuenta de Instagram.

En la secuencia la paisajista le pregunta insistentemente al protagonista (Francisco Reyes) si ya no amaba a Margarita (Amparo Noguera). El hombre no es capaz de responderle que “no”, pero le asegura que el matrimonio sigue en pie.

En esas circunstancias, la mujer acude donde la ex monja para manifestarle, ya cansada de que no sea correspondido su amor, “a mí me duele mucho, pero encuentro ridículo esto. Creo que ahora basta de renuncias. Se acabó. Yo doy un paso al costado”.

Palabras a Cristina

En la mencionada red social, la intérprete declaró: “Amor eterno e infinito por Cristina Moya”. “Le tocó ser ‘la que no’, y cumplió hasta el final”, añadió sobre su rol.

A continuación, reflexiona sobre el personaje: “Las ganas de que las cosas sean como uno quiere demoran la capacidad de ver las cosas como realmente son… pero al final lo logró”.

Finalmente, en otra publicación, agradeció a toda la “familia” de esta producción dramática de Mega. “Que difícil resumir una experiencia tan linda y potente como ésta… Sólo me queda agradecer, desde el fondo de mi alma a toda esta Familia preciosa, respetuosa y apañante que formamos… Donde el valor de cada un@ existió nunca por sobre el otro, sino en constante cooperación , y eso hizo de esta teleserie algo luminoso y lleno de amor del bueno. Gracias, gracias, gracias…”, escribió Francisca en la leyenda de un bonito video.