Gonzalo Ramírez entregó una potente reflexión y apuntó a diversos actores institucionales: “Me genera espanto”

El periodista Gonzalo Ramírez, quien está reemplazando a José Antonio Neme en la animación de “Mucho Gusto”, realizó sus descargos después de la muerte del cabo Daniel Palma durante un procedimiento policial en Santiago Centro.

Debido al agitado clima, partió señalando que “es un día en que puede haber mucha estridencia en las declaraciones, frases para el bronce, promesas y diagnósticos (...) yo creo que el diagnóstico los tenemos todos claro, y no hay que ser experto para eso: el crimen organizado está metido acá”.

“Pensamos que todo puede estar resuelto con Carabineros. No, señor, acá tenemos una cadena de actores institucionales que no están respondiendo a la altura de la amenaza que tenemos”, aseguró.

“Es una pregunta que planteo”

“Hay un Servicio de Impuestos Internos (SII) que fiscaliza, una Unidad de Análisis Financiero que es la luz de alerta de las transacciones sospechosas, una aduana que debe velar para que se controle lo que ingresa al país”, continuó.

“Al menos a mí, me genera espanto, y por favor, me corrigen si estoy equivocado, pero es una pregunta que planteo; no puede ser que en el puerto más grande, que mueve más carga casi de Sudamérica, que es San Antonio, desde agosto del año pasado que no había un scanner funcionando, cuando entran millones de containers en que puede venir cualquier cosa”, puntualizó Gonzalo Ramírez.

“Estamos hablando de delincuentes que ya no andan con armas hechizas, andan con armas automáticas, ¿cómo entran?”, cuestionó el periodista.