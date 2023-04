Influencer dice que celulares Android son “para gente pobre”: usuarios lo llaman “presumido”

Usuarios de las redes sociales desataron su furia contra un influencer en Perú que dijo que los celulares con sistema operativo Android son “para gente pobre”.

El joven, quien se llama Faulox, grabó un video y lo publicó en su cuenta de TikTok recorriendo un centro comercial, donde decidió hacer una travesura: cambió los fondos de pantalla de los celulares en exhibición por fotos de su rostro.

Pero lo peor no es lo que hizo, sino lo que dijo en el clip que causó molestia en los usuarios de la red social china. Primero comentó: “Acompáñenme hoy a hacer travesura en el centro comercial, vamos a ver qué encuentro por ahí”.

Luego, ya frente a uno de estos dispositivos, señaló: “¿Cómo se maneja un Android? Nunca tuve un Android”.

“Nunca he manejado un Android en mi vida, se lo juro que el Android es para gente paupérrima, gente pobre, de escasos recursos”, agregó Faulox.

Lo criticaron y algunos lo dejaron de seguir

Tras su aventura, el influencer presumió de lo que hizo: “Ya se los puse a todos los celulares, miren. Vengan a este centro comercial y les dejo una sorpresita: mi carita en todos sus celulares”, reseñó el portal Milenio.

Los internautas no dejaron de comentar lo que hizo el joven peruano, pues mucho se sintieron ofendidos y arremetieron contra él.

“¡Qué comentario! Entre tus seguidores también hay gente que tiene Android”, “Me dolió cuando dijo ‘para la gente pobre’ porque soy una de ellas”, “¿Cómo que soy gente de escasos recursos?”, “No es que seamos pobres, simplemente no queremos presumir”, “Por eso ya no te sigo”, “¿Así que gente paupérrima? Es hora de un reporte masivo”, “Es un mal comentario, no entiendo cómo la gente le da like”, “Presume su iPhone… el más barato” y “Te dejaré de seguir”, son algunos de los comentarios que recibió.