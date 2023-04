“Nefasta”: Paulina Allende se llena de mensajes tras decir “paco” a carabinero asesinado

Un centenar de mensajes pidiendo que renuncie a Mega y criticando su carrera como periodista le escribieron usuarios a la periodista Paulina Allende en su cuenta de Instagram, esto luego de realizar un desafortunado comentario respecto al carabinero asesinado en Santiago Centro Daniel Palma, a quien trató de “paco”.

Fue en un despacho en vivo que realizaba al matinal “Mucho Gusto” cuando utilizó el término coloquial con el cual se les dice popularmente a los uniformados, muchas veces en forma despectiva y como una ofensa.

“...la misma comisaría de la cual habría pertenecido el paco...el carabinero, perdón”, dijo de manera inconsciente, sorprendiendo a los animadores Karen Doggenweiler y Gonzalo Ramírez.

Si bien, la propia Allende se disculpó inmediatamente y luego pidió perdón frente a los medios por su error, los cibernautas no tuvieron ninguna compasión con su forma de tratar al mártir número 1233 de la institución y despotricaron contra ella en su cuenta personal.

Mensajes a Paulina Allende

“Que sea tendencia en Twitter #fuerallendesalazar, la peor periodista, que llama paco a un carabinero recién fallecido”, “El PACO de esa comisaría murió haciendo algo más valioso que tú por nuestro país! Ese paco te estaba cuidando la R@ja”, “Retírese de los medios de comunicación… ud no sirve.”, “Si no tienes la capacidad de dar un comunicado decente hablando como una ordinaria fracasaste como periodista! Se llaman CARABINEROS no PACOS! DEJA DE BURLARTE ALGUNA VEZ!”, “Poco profesional!! Cero empatía por la pérdida de una VIDA HUMANA! Que más encima la perdió cuidándonos de d3lincuentes! Todo el odi0 que haz enviado, hoy se te devuelve”.

“NE FAS TA !!!!!! @mega.tv @muchogustomatinal NO PUEDEN TENER ESTE TIPO DE “PROFESIONALES” EN SU CANAL!!! UNA FALTA DE RESPETO”, “Te salió del alma tu odio!! Ese odio que muestra tu alma negra!!! NO PODEMOS TENER COMUNICADORES COMO TÚ EN LA TV CHILENA!!! EXIJO QUE TE VAYAS!!!!!”.