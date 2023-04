Tiktoker expuso al hombre más tacaño: utilizaba Excel para cobrar los gastos de las citas

Tiktok, la red social de vídeos cortos, sigue siendo una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial. Con más de 1.000 millones de usuarios activos diarios, en el que solo en EEUU tiene más de 150 millones, arrasó a apps como Instagram, Twitter o Snapchat, tras aumentar a 80.000 millones sus ventas el año pasado. Una aplicación que permite crear videos de todo tipo y temática, como los ‘storytimes’. Una herramienta en que una persona cuenta precisamente una anécdota particular y única, destacando, en ocasiones sus detalles, y necesitando de segunda parte a petición de sus seguidores.

Fue precisamente a través de recurso, que una joven, en su cuenta personal expuso a quien denominó el “man más tacaño que he conocido”.

Exponen lista de novio que guardaba gastos de citas en Excel para luego cobrar hasta salida a motel

La colombiana, Stephani, no pudo guardar más la trágica historia de su mejor amiga, por cuenta de un novio que tuvo durante un tiempo y que ella, dice, no se explica como no se dio cuenta antes de la mala actuación que tenía.

Según esta joven, este sujeto anotaba en una tabla de Excel cada gasto que tenían en las citas, para luego cobrarle a ella. “Desde la primera cita le decía ‘¿cómo vamos a pagar?’ Además, el man ganaba casi 4 veces más que ella y le gustaban las saliditas a ese nivel”.

Sin embargo, cuenta que en un momento su amiga se empezó a ver alcanzada de dinero, por lo que él le ofreció la “solución”. “Le dijo que tranquila: voy a crear un cuadro de Excel donde voy a ir apuntando todos los gastos que tenemos en las salidas y yo te financio”.

Como prueba, mostró una lista de lo que ella le debía: helados, pizza, mecato, cine, sushi, frisby y hasta salida a motel que costó $24.000. “Qué horror hasta un motel le cobró”. “Creo que hasta tenían contrato por prestación de servicio”. “Ya me da miedo aceptar una “invitación” y que me digan ¿cuánto vas a poner?”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Y es que Stephani, también compartió otra evidencia de esta vez, como este sujeto le cobraba. “Hola. Te comparto todo el detalle de la deuda que tenemos y pues lo que queda faltando del viaje de Coveñas (incluido en hoja Deuda total) Mil gracias. Cualquier inquietud con gusto la atenderé”, cita el correo enviado por el hombre, adjuntando el documento de Excel compartido.

Finalmente y afortunadamente, la joven contó que su amiga ya no tiene relación sentimental alguna con esta persona. “Ya la pudimos rescatar, porque yo no sé amiga que estabas pensando”.