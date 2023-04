Pangal Andrade publicó una potente reflexión tras la muerte de carabinero: “No puede ser en lo que se está transformando Chile”

El exchico reality Pangal Andrade compartió una sentida reflexión a propósito de la muerte del cabo Daniel Palma. Él se dirigió a su cuenta de TikTok para mandarle su apoyo a Carabineros en este momento y hablar sobre la delincuencia que existe en el país.

“Quería mandarle todo mi apoyo a Carabineros de Chile. No puede ser en lo que se está transformando Chile. No puede ser cómo la delincuencia se está tomando nuestro país, que la gente tenga miedo de salir en las noches”, partió.

“Estamos siendo igual que nuestros vecinos, o sea, en otros países no puedes hacer absolutamente nada porque la policía es corrupta, la delincuencia tiene tomados los países. No puede ser. Chile es uno de los mejores países de Sudamérica y ahora estamos igual que todos los países”, siguió el ganador de “Año 0″.

“Necesitamos mano dura”

En seguida, se preguntó qué está pasando con las instituciones: “¿Qué está pasando con Carabineros?, que les da miedo sacar sacar su arma de servicio porque los van a llevar a ellos, les van a hacer un juicio”, cuestionó.

“Necesitamos mano dura, no puede ser que los delincuentes hoy en día no tengan miedo, eso no puede ser. No puede ser que a un delincuente lo hayan pillado 40 veces, salga y siga dejando la misma embarrada. No puede ser que en las cárceles tengan celulares, visitas. No puede ser. Si te meten a la cárcel es para que aprendas que hiciste algo malo”, agregó.

“No puede ser que no tengan miedo, hoy en día el delincuente no tiene miedo. Entran 10 veces, 30, 40 veces, salen y siguen haciendo lo mismo. No puede ser que Carabineros tenga miedo de sacar el arma para defenderse. Hay que cambiar esta cosa”, concluyó Pangal.