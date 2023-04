“Yo me gusto así como estoy”: Pamela Leiva celebró su cuerpo y contó que le han ofrecido cirugías plásticas después de Viña

La comediante estrella del momento Pamela Leiva se encuentra de gira de estudio en Brasil con el curso, que es como apoda afectuosamente a su familia.

En este paraíso con hermosas playas, la “Garota Do Puente Alto” está haciendo de las suyas y publicó una poderosa reflexión sobre su cuerpo y las críticas que ha recibido.

“Cada una conoce su límite, yo conozco el mío. Me han ofrecido después de Viña hacerme alguna cirugía estética, operarme los brazos, arreglarme mi poto, hacerme más cintura”, confesó en la descripción de una foto de ella en bikini.

“Queremos vernos lindas, mas no perfectas”

“Pero, yo me gusto así como estoy y he dicho a todo que no. Con Karen Slaibe (médica estética) hacemos algunas cositas para mejorar mi piel, pero las dos encontramos que estoy hermosa y que no necesito mas bisturí jajajaja... por ahora (no quiero ser cínica y decir de estas aguas no beberé)”, agregó.

Finalmente, le dijo a sus seguidoras que “amoras mías las invito a encontrar el límite de ustedes. Queremos vernos lindas, mas no perfectas porque eso NO existe!”.

Su tocaya y amiga, Pamela Díaz, le celebró el mensaje y le comentó: “Esoooo ... En la vida uno tiene que hacer lo que quiera y sienta. Esa es mi Pamela, te lo digo yo una mujer 100% natural”.