“He estado muy pendiente…”: Pampita expresa todo su apoyo a Benjamín Vicuña por libro dedicado a su hija Blanca

La muerte de la pequeña Blanca Vicuña en 2012 conmovió a toda Argentina y Chile. Sus padres, el actor Benjamín Vicuña y la modelo Carolina “Pampita” Ardohain, anunciaron la triste noticia agradeciendo el apoyo y cariño de todos en aquel momento. Desde entonces, ambos han llevado el dolor por la pérdida de su hija de manera privada y con el tiempo, la pareja se separó y cada uno rehizo su vida con nuevas parejas e hijos.

Pero Blanca sigue presente en sus vidas y, recientemente, Benjamín Vicuña anunció un proyecto literario en homenaje a su hija. Se trata de un libro muy personal en el que el actor se expresa a través de su propia experiencia de duelo y ofrece un mensaje de esperanza y sanación a quienes han pasado por una situación similar.

“Esto es lo más personal que he hecho”, señaló el actor al diario El mundo de España, agregando qué: “Suelo esconderme detrás de los personajes que hago. Pero esto de escribir ha sido catártico y necesario”.

[ Te podría interesar: Benjamín Vicuña conmueve al enseñar el especial altar que tiene en honor a su hija Blanca ]

“Es un homenaje gigante y, a la vez, un salvavidas para muchas personas, familias y padres que han atravesado lo mismo que yo. Que, por momentos, no se ve la luz, no se ve el otro lado del río. Y creo que estos libros sanadores o de autoayuda pueden ser de gran ayuda. Y yo decidí hacerlo porque me escribía mucha gente. Inevitablemente, me transformé en un embajador del dolor”, expresó el actor.

benjamin vicuña Blanca Vicuña junto a Benjamín Vicuña. Fotografía de Internet

Carolina “Pampita” Ardohain habló por primera vez sobre el proyecto literario de su expareja y ha expresado su apoyo absoluto a su iniciativa. “Me parece bárbaro. He estado muy pendiente de todo ese trabajo y voy a estar muy orgullosa de eso cuando esté concluido”, afirmó en una reciente entrevista en la revista Velvet.

La modelo también destacó la importancia de respetar el dolor ajeno y entender que cada uno lo vive de manera personal y privada. “Me guardo ciertos dolores para mí, para el plano más íntimo, para mis más cercanos, me respeto mucho en ese sentido y también entiendo cuando hay otra persona que necesita expresar su dolor, compartirlo y si le hace bien, como te decía, hoy cada uno vive sus cosas de manera personal y hay que ser muy cuidadoso con eso”, señaló.