Julia Vial habló después de su salida de La Red: “Tengo que buscar trabajo como cualquier chileno”

Uno de los rostros más icónicos y fuertes de La Red, Julia Vial, terminó abandonando la señal después de la profunda crisis en la que se encuentra sumida el canal.

La periodista habló con Las Últimas Noticias sobre su salida de la señal donde estuvo por casi dos décadas. “Siempre es difícil dejar una pega en la que has estado 17 años, pero había llegado el minuto de tener que agradecer y partir no más”, aseguró.

Desde el 2022, el canal vive una intensa problemática y Julia Vial es el último rostro que decidió abandonar La Red. “La incertidumbre es lo que más me complica, sobre todo a mí, que no me gustan tanto los cambios”, afirmó.

“Me quedo con todo lo que aprendí. Hice desde ‘Intrusos’ hasta los debates presidenciales. Hasta el Teatro Municipal los domingos, los Premios Oscar. Un matinal, un tardinal. Hasta al Checho Hirane reemplacé en su programa. Fue una tremenda experiencia, aprendí mucho”, dijo sobre su paso por La Red.

“Hay que reinventarse”

Julia Vial está lista para abrirse nuevos horizontes laborales y encontrar una nueva pega. “Tengo que buscar trabajo el lunes, como cualquier chileno. Hay que reinventarse, ver qué hacer. Gracias a Dios, tengo varios pitutos”, señaló.

Vial aseguró estar abierta a todas las posibilidades, y que durante el tiempo que estuvo fuera de pantalla pudo explorar distintos laburos, los cuales no podía hacer antes debido a su carga horaria. “Quiero hacer cosas distintas, porque antes eran 5 horas al aire y era muy complejo poder hacerlo”, terminó.