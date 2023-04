Quedó totalmente devastado: hombre se entera que su esposa es su hermana biológica

En el mundo hay historias desgarradoras y las redes sociales se han hecho eco de muchas de ellas. Así fue el caso de un hombre que se enteró tras seis años de matrimonio que la mujer con la que se había casado era su hermana.

La historia fue publicada en la red social, Reddit, y publicada en el portal Mirror, donde el hombre contó que su realidad se quebró cuando se enteró de la noticia.

Un hombre se enteró tras 6 años de matrimonio que la mujer con la que se había casado era su hermana (Foto: Unsplash)

¿Cómo pasó? Resulta que el joven fue adoptado a minutos de su nacimiento y no sabe nada sobre sus padres biológicos al tratarse de una adopción cerrada.

Hace 8 años conoció a una mujer, se enamoró, se casó con ella y tuvo hijos. Sin embargo, todo cambió luego de que ella enfermara tras dar a luz a su último hijo.

“Mi esposa se enfermó justo después de que nació nuestro hijo y ahora necesita un trasplante de riñón. Consultamos con sus familiares y ninguno era compatible o un donante viable”, señaló, reseñó el portal 13.

Un riñón compatible les mostró la realidad

El esposo sabía que su riñón no podía ser compatible con el de la mujer y sin embargo decidió hacerse los exámenes a ver si se podía donarle su órgano para salvar al amor de su vida.

“Sabía que sería una posibilidad remota, así que decidí hacerme la prueba para ver si podía donar. Recibí una llamada el otro día diciendo que era un candidato”, reveló.

“El médico luego dijo algo acerca de querer hacer pruebas adicionales debido a cierta información de los resultados de la prueba de tejido HLA (antígeno leucocitario humano). No pensé mucho en eso y estuve de acuerdo”.

Tras las pruebas, los médicos quedaron sorprendidos, pues los resultados arrojaron que él y su esposa tenían un “porcentaje de coincidencia anormalmente alto”.

“Estaba conmocionado y confundido (…) (El médico) Explicó que debido a cómo la información de ADN se transmite de generación en generación, un padre a un niño podría tener al menos un 50 por ciento de coincidencia y los hermanos podrían tener una coincidencia de 0-100 por ciento”, dijo el hombre.

¿Son hermanos y con hijos?

“Era raro tener una alta pareja como marido y mujer. Le pregunté qué significa eso”.

Luego se descubrió la verdad, ambos son hermanos: “Estamos relacionados, no, no estoy bromeando. No sé qué hacer para seguir adelante, pero sé que puede estar mal. Ella es mi esposa y la madre de nuestros hijos”.

Sus seguidores de la red social Reddit le señalaron que, si los pequeños ya no nacieron con enfermedades, no debía preocuparse.

“Ya tienes hijos y se supone que están sanos ya que no mencionaste ninguna anomalía loca”, “Todo ha sido genial todo este tiempo, no tiene sentido cambiarlo”, son algunos de los comentarios que recibió.