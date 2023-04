“Quizás me hubiera quitado la vida”: La dura confesión de José Miguel Viñuela sobre su estado emocional tras ser estafado

El animador José Miguel Viñuela se enteró en 2016 que la gran suma de dinero que invirtió en los negocios de Alberto Chang, se perdieron debido a la estafa piramidal realizada por dicho personaje. En una nueva entrevista con LUN, el animador se volvió a sincerar sobre este difícil momento personal.

Él señaló que perdió toda la liquidez que tenía ahorrada tras 20 años de trabajo. En los primeros años, la inversión habría funcionado sin problema, y una vez que comenzaron a salir noticias sobre Chang, intentó retirar su dinero, pero las oficinas del implicado estaban cerradas.

Viñuela afirmó sentir “mucha rabia, impotencia y dolor. Hubo gente que se enfermó y murió por la estafa de Chang. Yo tenía 41 años en ese momento. Podía volver a levantarme y lo hice. Pero había personas de 75 años que no tuvieron esa oportunidad”.

Cuando se enteró, el animador señaló que “era un ente. Mi hijo mayor estaba recién nacido, había renunciado a TVN sin ofertas, confiando en que tenía mi liquidez bien invertida”.

“Si no hubiera tenido a Diego...”

“Tuve que reinventarme y trabajar desde un multinivel, vendiendo máquinas para la cara, el cuerpo y el pelo. Viajé a Punta Arenas, a Alto Hospicio, recorrí Chile. Me acuerdo que salía a la calle y lloraba y lloraba. No quería que mi señora (Constanza Lira) me viera tan mal. Si no hubiera tenido a Diego, quizás me hubiera quitado la vida”, confesó.

“El psiquiatra me medicó, pero justo para esas fechas una de mis mejores amigas se enfermó de cáncer y eso me cambió el switch. La plata va y viene. La salud y los afectos son lo más importante. Pero, ojo, acá no hay perdón ni olvido”, aseguró.

“Hubo mala intención premeditada de alguien que camina libremente por la calle. Además, creo que existe una negligencia del estado chileno que no logró extraditar al mayor delincuente de delitos económicos de Chile. A Rafael Garay lo fueron a buscar a Rumania por una estafa de 1.800 millones de pesos”, lamentó el animador.

A modo de autocrítica, el animador señaló que tuvo que haberse asesorado mejor, y ser más desconfiado con su dinero.