¿Son familiares?: Mamá de Maite Orsini reveló impactante lazo con el actor Pedro Pascal

La mamá de la diputada Maite Orsini, Maite Pascal, estuvo de invitada en el primer capítulo del nuevo programa del Canal Vive, “Junto a ti”. En este espacio, ella sorprendió con una impactante revelación sobre su vínculo con una reconocida estrella chilena.

Mientras hablaban de Colchagua, Sandy Boquita le preguntó si eran primos con Pedro Pascal, lo que fue respondido afirmativamente por la instructora de yoga. “Se hereda lo del origen artista”, señaló.

“Cacho perfectamente de quién es hijo”

Por su parte, el periodista Michael Roldán le consultó cómo el éxito del actor le ha afectado a la familia, sin embargo, afirmó que no son cercanos, es más, no ha tenido la oportunidad de conocerlo.

“Hay que decir que mi papá murió cuando era chica, bueno, ni tan chica, tenía 17 años y la Maite tenía un año. Después de la muerte de mi papá no permanecí muy cerca de la familia Pascal”, aseguró.

“No lo conozco personalmente, cacho perfectamente de quién es hijo, los comentarios de familia, ‘buena, el primo’ y no sé qué, pero no he tenido el gusto de estar cara a cara. Tal vez ya me tocará”, concluyó Maite Pascal.