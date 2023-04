“Me hacía sentir humillada”: Pamela Leiva desclasificó tristes episodios provocados por su padre

La comediante Pamela Leiva reveló un dramático momento familiar que presenció en su infancia, debido a la relación extramarital que tenía su padre, según contó en el programa “De tú a tú” de Canal 13, conducido por Martín Cárcamo.

“Mi papá es un hombre muy mujeriego, hasta el día de hoy no ha cambiado. De los que sabemos, somos cinco hermanos de cuatro mamás, pero no tengo ninguna duda de que debe haber más”, contó en un comienzo.

Dicho esto, desclasificó el traumático momento que le tocó vivir, cuando se encontraron frente a frente con la otra familia que tenía su papá de manera paralela.

“Mi mamá iba conmigo en brazos a un control y mi papá se sube a la micro con su otra familia. Mi papá la vio y se hizo el loco, como que no la conocía, se bajaron en el mismo paradero y le volteó la cara como si no la conociera. Ese momento para ella debe haber sido muy triste”, recordó.

Tristes recuerdos de Pamela Leiva con su papá

Pero eso no fue todo, puesto que tiempo después la otra mujer de su padre, llegó a su casa a encarar a su mamá.

“Llegó a encarar a mi mamá, entró gritando, me imagino que muy shockeada. Agarró a mi papá a charchazos, y cuando me vio se volvió loca, mi hermana me tuvo que sacar a una pieza mientras afuera esta señora insultaba a mi mamá y mi papá porque yo había nacido”, señaló.

Además, la triunfante humorista del Festival de Viña, recordó cómo era la relación con su papá, que, si bien no era violento, si fue demasiado irresponsable en su rol como progenitor.

“No fue un hombre agresivo ni déspota, pero en su actuar de responsabilidades era un desastre. Era re bueno para dejarme plantada en el colegio. Cuando yo sabía que me iba a buscar él yo me relajaba y me gastaba la plata para la micro, y tantas veces me pasó que no llegaba, y yo tenía que pedir plata en la calle para irme a mi casa. Y eso me dolía mucho porque me hacía sentir humillada”, recordó.

“Me pasaba que yo decía ‘¿Cómo a mi papá no le importa nada mío?’. Yo no sé si hay una autocrítica de parte de él, nunca me ha pedido perdón (...) Yo a mi papá le tengo mucho cariño. A veces se me olvida que existe, muchas veces no le contesto el teléfono, pero no es voluntariamente, es porque no es una prioridad en mi vida”, remató.