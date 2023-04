“¡¿Quiénes son los carabineros?!”: Venezolana se hizo viral tras despotricar contra Chile

Una joven venezolana se hizo viral tras despotricar contra los chilenos, en un video que compartió en TikTok, asegurando que nuestro país lidera los rankings de todo lo malo que ocurre en el mundo y que, incluso, los venezolanos aprendieron de extorsión y secuestros gracias a migrantes nacionales, consignó La Cuarta.

Su reclamo comenzó debido a la gran conmoción que generó el asesinato del carabinero Daniel Palma, a lo cual ella le bajó el perfil a su muerte, señalando que era una simple mortal como cualquier otro.

Una ola de reacciones generó un reciente registro compartido por una usuaria de TikTok que se refirió a los asesinatos a carabineros en Chile.

“Me tienen aburrida con el tema de los asesinatos a carabineros. Ojo, no es que no sean importante, ¿pero quiénes son los carabineros? Son unos mortales, como usted y como yo. A cualquier familiar le va a doler que se le muera alguien”, dijo la joven identificada como Fabiana Domínguez.

Tiktokera Fabiana Domínguez genera repudio

Además, afirmó que “los chilenos son unos de los más buscados por la Interpol a nivel mundial, porque son los que más actos cometen en relación a menores de edad; corrupción, secuestros, trata de personas. Por si fuera poco, lideran como uno de los primeros países a nivel mundial con enfermedades mentales. Venezuela, en su momento, también recibió muchos migrantes chilenos. Si no fuera por ellos no habríamos conocidos los términos de la extorsión o secuestro”.

Finalmente, aseguró estar recibiendo amenazas y defendió su postura.

“Ya me andan amenazando solo por decir cosas reales. Ataquen la raíz del problema y no pierdan tiempo. Esta sociedad está podrida ya, porque atacan al que menos deben, porque así se sienten más fuertes y no ven que se están autodestruyendo”.

“Cuando un chileno mata a un venezolano, ahí no se escucha nada ni dan detalles. Somos los mismos venezolanos quienes difundimos la noticia. No pueden hacer solo ruido por Carabineros, que igual es un ser humano más, un simple mortal”, sentenció.

La usuaria borró su video de la red social, pero otros lo replicaron.