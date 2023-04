“Se hacen bien mutuamente”: felicitan a Ignacia Michelson por romántico mensaje a Marcianeke

Ignacia Michelson dio muestras que su relación amorosa con el cantante urbano Marcianeke vive por estos días su mejor momento luego de publicar en sus redes sociales una romántica fotografía con el artista nacional.

“Tres palabras. Me haces feliz”, que fue ampliamente celebrada por los seguidores de la influencer y exchica reality, entre rostros famosos como los de Adriana Barrientos o Eugenia Lemos, y el de sus fans, que aseguraron que la relación amorosa ha sido evidentemente beneficiosa para ambos jóvenes.

Esto quedó en evidencia, ya que el propio cantante no tardó demasiado en responder al posteo de su actual pareja con un par de publicaciones donde dejó en claro lo feliz que está con la mediática.

El amor entre Marcianeke e Ignacia Michelson

“Nosotros somos el corte, definitivamente (...) la mea combiiiiii”, que escribió durante su agitado fin de semana, en el que tuvo algunos shows donde se presentó junto a Pailita.

“@marcianeke te extraño”, insistió Ignacia, cuya publicación fue compartida por el cantante urbano en su propia cuenta de Instagram, plataforma en la que también subió un par de videos a sus historias, de la cuenta de TikTok de Ignacia, en las que ambos contestan el conocido viral del “Tag de los novios”, donde responden una serie de preguntas que dan cuenta de cuánto se conocen.

Marcianeke e Ignacia Michelson se dedicaron románticas publicaciones en sus redes sociales. Fuente: Instagram @lamichelson11 @marcianeke.

“Te extraño tanto ya, vuelve ya @Iamichelson11″, que emocionó a varias seguidoras de la infuencer en TikTok, quienes no dudaron en celebrar la consolidación de la relación.

“Ella llegó a la vida de él para sacarlo de la oscuridad”, “es impresionante como ambos por separado estaban dlv y juntos han mejorado mucho, siempre pensé que terminarían de hundirse y no, hermoso”, “ellos se hacen bien mutuamente”, “cuídense el uno al otro, son una linda pareja” o “siempre pensé que era broma eso de que eran novios, pero veo que no, osea, me encantan, wey”, que se multiplicaron en el más reciente posteo de Michelson en la red social.

Cabe destacar que desde que el artista se fue a vivir al departamento de Michelson, la relación entre ambos ha quedado más expuesta en redes sociales, donde la pareja ha dejado constancia de lo bien que están.