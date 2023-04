“Genera más impotencia”: Jean Philippe Cretton alertó a sus seguidores de grave estafa con su nombre

Jean Philippe Cretton alertó a sus seguidores al contar en sus redes sociales, que su imagen está siendo utilizada para realizar una estafa.

Resulta que el animador de Chilevisión se dio cuenta que una página web se hacía pasar por el medio de comunicación Radio Biobío, la cual utilizó un titular que era totalmente falso, consignó Mira lo que Hizo.

“El Banco de Chile demanda a Jean Philippe Cretton por lo que dijo en directo”, dice el falso titular que llamó inmediatamente la atención del conductor de Podemos Hablar.

Falso Titular

Por eso, el periodista de Chilevisión conversó con FMdos, donde comentó que se enteró del hecho por su madre.

“Después de las 4, 5 de la tarde, me empezaron a llegar muchos mensajes de Instagram e incluso de conocidos, diciéndome que algo estaba pasando. Yo la verdad no me quise ni meter, porque la verdad muchas veces estas cosas tienen que ver con el pinchazo, te hackean”, aseguró.

De inmediato, entendió que tenía que alertar a sus seguidores sobre no ingresar por ningún motivo al link, porque tendría consecuencias. “Subí la información a redes porque mucha gente me escribió de que estaba a punto de caer, de enganchar”, explicó.

“Lo que genera más impotencia es que finalmente es que con este tipo de delitos digitales, nunca pasa nada… ya es difícil y una vez que lo encuentran, si es que lo encuentran, poca condena hay. Al final decidió que lo único bueno o que podía hacer era avisar esto por mis redes”, finalizó.

