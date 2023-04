Turista argentino compra en mall chileno y se sorprende por marcas inexistentes en su país

Asombro le causó al influencer argentino Rodrigo Márquez su visita de compras durante el fin de semana en Chile. Tanto así que no dejó pasar la oportunidad para registrar su experiencia en un video en su cuenta de TikTok.

El registro del tiktoker se violvió viral luego de describir sus compras en el mall Costanera Center mientras estaba de paseo por Santiago de Chile, por un particular detalle.

“La verdad que no lo puedo entender, alguien que me lo explique”, inicia sus palabras en el video que ya suma más de 511 mil reproducciones.

“Estoy en el Costanera Center aquí en Chile, a 1.100 kilómetros de Córdoba, me vine en un fin de semana a pasar las Pascuas y a ver qué se podía comprar. Estoy sorprendido, no puede ser, loco”, continúa relatando con asombro.

“Todas las marcas que se te ocurran”

Luego, el trasandino reconoció que “yo pensé que no existían estas marcas, que se habían ido del planeta, pero ¿cómo puede ser? Vos venís a Chile y tenés tiendas Ripley, París, Falabella”.

“Encontrás la marca Tommy, encontrás la casa Adidas, impresionante, lo que vos quieras, una casa Adidas que es más grande que todo el shopping de Córdoba. Después, tenés la casa Levi’s, Victoria’s Secret, Gap, Hush Puppies, Caterpillar, todo, todas las marcas que se te ocurran”, cuenta con estupor.

El tiktoker destaca que también encontró una gran cantidad de productos en las tiendas. “Pero, pará, ¿qué pasó en Argentina? No nos quedó ni nada, se fueron todos, no quedó nadie. Alguien por favor que me explique por qué me tengo que cruzar de país”, manifestó el influencer.

“Ojo, que no me fui a Estados Unidos. No, acá, a una hora y media en avión, un viajecito de un día en auto, y estás en un lugar donde encontrás de todo”, reveló.

El argentino, entonces, sopesó que “a lo mejor el tipo de cambio no es el mejor, pero como tienes tanta variedad terminas encontrando cosas de gran calidad a buen precio”.

“Me pasaba que cuando iba a los shopping, yo soy de Córdoba, iba a buscar un remera Adidas, encontraba una azul, una roja y una talla. No hay nada”, advirtió el turista.

Revisa el video