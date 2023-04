¿Cuánto cobra por suscripción la ciclista que rompe Onlyfans y llegará a los Juegos Olímpicos?

En el documental “el clímax del millón: la historia de Pornhub” quedó claro que la plataforma de Onlyfans ha permitido a muchos creadores de contenido para adultos, como otros usuarios, puedan lucrar con la venta de imágenes y así poder pagar cuentas, casas y viajes. Este es el caso de la deportista Alexandra Ianculescu que sobrevive gracias al portal azul.

Los valores que recoge de sus suscriptores le están permitiendo financiarse para poder competir en los Juegos Olímpicos de Francia 2024. Actualmente, la joven canadiense cobra una “elevada” suma para acceder a su contenido que incluye más de 500 publicaciones.

Costos de suscripción

Mensual: USD 19.99

6 meses: USD 101 .95

12 meses: 191.90

Alexandra, de cara a su entrenamiento dentro del ciclismo, participó en los Juegos Olímpicos de Invierno en la disciplina de patinaje de velocidad.

“Soy atleta olímpica, pero publicar fotos sexys en bikini en OnlyFans desde 2021 paga mis cuentas: el dinero es una locura. Me importaba lo que pensara la gente, pero luego me di cuenta de que sus opiniones no pagan mis cuentas”, dijo a Daily Star.

Luego de estar en patinaje de velocidad, ahora anhela competir en ciclismo de pista, donde también deslumbra y en la que prueba suerte desde hace apenas un lustro.

“En 2018 probé el ciclismo en pista por primera vez... y me enamoré por completo, fue una combinación natural hecha en el cielo. Y se sintió fácil de hacer, porque tenía el poder del patinaje. Cada vez que empujaba, me cruzaba con la gente, así que me enganché totalmente”, indicó.