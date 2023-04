“Debe haber rejuvenecido 10 años”: Dr. Valdés detalló cirugía estética a Raquel Argandoña

El cirujano plástico Héctor Valdés contó detalles de los dos procedimientos estéticos que realizó a la animadora de “Tal cual”, Raquel Argandoña, señalando que por lo menos le quitó 10 años de encima, afirmó al medio LUN.

“En promedio ella debería haber rejuvenecido 10 años, aunque quizás ella considere que es más. Eso debe establecerse en privado con las fotografías pre y postcirugía”, relató.

A lo anterior, el especialista indicó que la intervención consistió en reposicionar el músculo platisma, el cual está ubicado en el cuello y otros tejidos.

“Hacemos una incisión en el pabellón auricular, para desde ahí levantar la piel y tener un acceso limpio”, mencionó.

Además, agregó que “posteriormente, se identifica la platisma, que es una lámina muscular que va desde el borde de la mandíbula hasta a clavícula. Veo la flacidez que tiene y literalmente la levantamos y la arrastramos a la posición original que tenía”.

Cirugías de Argandoña

“En síntesis, tomamos esta musculatura delgada y superficial, y la tensamos hacia arriba. Luego de eso, la fijamos a la posición donde debería ir. Con eso, retrocedemos 10, 15, 20 o 25 años”, reveló.

Finalmente, Valdés señaló que “al hacer este levantamiento uno tensa la gran mayoría de los músculos del rostro, que son muy frágiles, lo que redunda en complicaciones para el personal médico. Otro problema de este procedimiento es identificar a la membrana”.

“No es fácil hacerlo, porque uno se encuentra con un panorama difícil. Las pintitas de sangre hacen que sea complicado encontrarlo”, concluyó, añadiendo que el procedimiento duró cinco horas.

Argandoña, en tanto, contó en Tal Cual, cómo se encuentra tras el procedimiento estético.

“Me hice un rejuvenecimiento facial hace 14 días, y también me hice el cuello. Mi postoperatorio fue fantástico, me cuidé sola porque no es la primera vez que me opero. Fue muy poca gente a verme, solo 4 personas”, afirmó.

“Y ¿sabes que me gusta del doctor Valdés? que no te quita las expresiones, hay algunos que quedan con cara de velocidad, y yo me vi al segundo día y dije ‘ah, quedé bien’”, sentenció.