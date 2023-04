“Nunca había sentido tanto dolor”: Daniel Fuenzalida explicó cómo llegó a urgencias

Ya han pasado un par de horas desde que Daniel Fuenzalida alertó a sus seguidores tras subir una fotografía en urgencias, por lo que el comunicador decidió explicar los motivos detrás de esta imagen.

El exHuevo se tuvo que acercar a un servicio asistencial durante la jornada de este martes luego de sentir algunas molestías.

“Pensé que me infartaba, anoche estaba solo en mi casa, me acosté y me vino un dolor muy fuerte en la zona abdominal”, explicó el exanimador de TV+ a Página 7.

“Se me durmió la pierna y brazo izquierdo, me asusté mucho, entonces, uno se persigue harto, me puse demasiado nervioso”, recordó.

Posteriormente, Daniel contó que como pudo alcanzó a tomar su auto para dirigirse a la clínica puesto que “nunca había sentido tanto dolor, lo único que pedía era un analgésico a la vena”.

Finalmente, y luego de varios procedimientos, el equipo médico logró determinar a qué se debió su fuerte malestar: “Efectivamente, los exámenes revelaron que era un cálculo”, indicó.

“Quedé toda la noche en observación y me dieron el alta como a las 6 la mañana para seguir con mi vida normal (…) le dije al doctor que soy súper hiperquinético, entonces le pregunté si podía volver a la radio y él me dio el pase, regresé inmediatamente”, concluyó.