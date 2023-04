“Me salió un montón de sangre”: Paula Escobar terminó moreteada después de “auto palazo” en partido de pádel

Un paleta de padel le jugó una mala pasada a la periodista Paula Escobar, quien terminó moreteada después de un partido en las canchas del Centro Trebulco Padel en Talagante.

En sus historias de Instagram, la comunicadora subió una foto de su ojo derecho con un moretón y el puente de su nariz con una cicatriz, y escribió: “querido padel: no sé si eres tú o yo, pero paremos la ñurdez?? Auto palazo nasal”.

En conversación con Publimetro, ella habló sobre este accidentado juego que sucedió durante un “matripadel”, un partido con su marido y otra pareja que son apoderados, el cual calificó como terapeútico.

Durante el calentamiento, su contrincante le tira la pelota, y ella señaló que “me la tira muy alta, y yo no sé qué voy a hacer. Agarró mal la pala y me pego un palazo como con el canto a la pala en la en el hueso de la nariz, como en el tabique”.

Paula prefirió hacerse la fuerte, “aquí nada ha pasado”, pero notó que iba para mal la cosa. “De repente, siento húmedo y digo ‘no, no puede ser’. Me hice un pequeño tajo, me salió un montón de sangre, entonces fue como medio gore”, reveló.

Su esposo la socorrió colocando un polerón en su nariz para frenar la sangre, y le terminaron aplicando hielo, un anti inflamatorio y un parche curita. Así que, ¿qué hizo después?: “Seguir jugando nomás po. En el fondo los deportistas, pasándonos rollos, los deportistas se lesionan y siguen”, afirmó.

La periodista aclaró que prefirió subir una historia contando que se dio un “auto palazo”, con el fin de no despertar especulaciones por si ven sus heridas más adelante.

Historia Paula Escobar Fuente: Instagram

Segundo strike

Ellos prosiguieron con el juego y fueron a un tercer tiempo “porque me lo merecía, aperré”, contó entre risas. Sin embargo, esto no es la primera vez que se accidenta dándolo todo en el padel. “La vez anterior también me pegué un palazo como en el hueso ocular, ahí fue terrible, como no sangró me quedó morado”, contó.

En ese tiempo, ella estaba trabajando en el matinal de Chilevisión, por lo que le terminaron haciendo “un maquillaje cinematográfico, de efectos especiales porque no se me notaba nada”, por la seca maquilladora, señaló Paula.

Sobre sus accidentes, terminó concluyendo afirmando que “bueno, son gajes, una es media ñurda. Me parece que para mí, a mis 42 años, encontrar un deporte que me motive y que te haga competir contigo y con los demás; que uno sea constante, es súper bueno, sea lo que sea”.

“Y a seguir nomás po’, qué vamos hacerle. Nada po’, hay que tener más motricidad”, cerró Paula Escobar.