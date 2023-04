Mujer exigió a mamá callar a su pequeño hijo tras ir gritando y saltando en un tren y generó arduo debate en redes

Viajar es uno de los mejores placeres de la vida, por eso, al momento de emprender una aventura, se busca la mayor comodidad posible, en especial si son tramos largos, lo mejor es tratar de disfrutar de una paz y tranquilidad con la que se pueda pasar un buen rato. Sin embargo, algunas personas prefieren viajar rápido y llegar así a su destino para no gastar en pasajes caros y excesivos.

Mujer se queja del ruido de una madre y sus hijos en un vagón silencioso

De esa misma forma, nadie quisiera viajar y lidiar con una incomodidad por culpa de otros pasajeros. Al menos, así es lo que parece que reclamó una mujer en un tren en el Reino Unido, quien discutió con una madre porque su hijo era muy ruidosos y molestos y estaban en un vagón especialmente para ambientes con sonidos ligeros.

Según información de Newsweek, una mujer publicó en un foro de Internet lo que vivió en ese viaje, en el cual iba en un vagón silencioso, lo que hizo que su paciencia se agotara con una madre e hijos ruidosos, quienes no seguían las normas.

“Estaba tratando de concentrarme en algo, escuchaba con mis auriculares y educadamente le pedí a la mamá que bajara el volumen; en ese momento, el niño estaba literalmente al lado de mi asiento, en el pasillo, saltando y gritando. Ella solo dijo: ‘Tiene 2 años, ¿Qué esperas que haga?’”, comentó la mujer.

Internautas respaldaron los comentarios que hizo la mujer

“Quiero decir que son niños, son pequeños, están aburridos. ¿Pero no estoy siendo razonable al pensar que los padres deberían al menos tratar de moderar su comportamiento, recordarles que se callen, intentar que se sienten y hacer algo un poco más tranquilo? ¿Incluso si no siempre tiene éxito? O preferiblemente no reservar en el vagón silencioso “, agregó la mujer, identificada como Wiennetta.

“Quiero decir que va a hacer un poco de ruido con 2 años, pero gritar y gritar, ella debería estar haciendo algo al respecto”, “Habla con ella y no retrocedas. Claramente es una de esas personas que cree que puede salirse con la suya porque tiene un hijo con ella. No dejes que te arruine el día porque es una mala madre “, fueron algunos de los que recibió.