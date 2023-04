“No pueden ver a la gente que está progresando”: Kathy Orellana realizó potente descargo tras críticas en redes sociales

Kathy Orellana vuelve a utilizar sus redes sociales para responder a las críticas, y en esta ocasión se fue en contra a las personas que criticaron su aspecto físico.

Todo comenzó cuando la exchica “Rojo” compartió una postal mostrando su antes y después tras su baja de peso, en donde los cibernautas apuntaron a sus problemas con las drogas y el alcohol.

Tras esto, Kathy decidió alzar la voz en su cuenta de Instagram: “Me conmueve de que mucha gente se espejea con uno, con tirarme su mala onda, con decirme millones de cosas. Ahí yo me doy cuenta que, aparte de estar enferma yo con esta adicción al alcohol, hay mucha gente más enferma aún emocionalmente”, aseguró.

“Recuerden que la droga y el alcohol son solamente la guinda de la torta”, agregó.

Asimismo, comentó que “toda esa gente que tira esa mala onda, esos comentarios demasiado brutales, quiero decirles que no se preocupen, que pongan ojo, porque el corazón está tan amargado que pueden llegar al flagelo del alcohol y la droga sin darse cuenta”, advirtió.

“Recuerden todos sus daños emocionales, agarran y atraen más problemas, créanme que las personas que piensan de esa forma, o tratan al otro de esa forma, lamentablemente no creo que siempre lleguen a un buen puerto”.

“Si tú no respetas a una persona, no eres consecuente contigo mismo, o sea, tú no te respetas (...) amor al prójimo, cero. ¿Tolerancia? Cero ¿Frustración? Máxima, porque no pueden ver a la gente que está progresando porque se sienten opacados porque otro brilla, y eso no está bien porque hay un problema emocional grave”, sostuvo en la transmisión en vivo.

El mensaje de Kathy a los haters

Para terminar, la cantante le envió un mensaje a las personas que la criticaron: “Todos los que estén tirando mala onda o comentarios muy fuertes (...) les digo que se preocupen más por lo que están diciendo, todo lo que habla la boca tiene poder porque es lo que habla tu corazón. Si ellos tienen toda esa mala onda (...) es lo que ellos son pero no lo pueden ver porque están muy frustrados”, lanzó.

Por lo mismo, enfatizó en que “es importante ponerle ojo a lo que uno dice, porque la empatía parte de ahí, del amor propio, y cómo tú te quieres es como tú tratas a otros. Cuando esa gente habla, ahí te das cuenta que el amor propio de esa persona no existe”.

“Aunque digan ‘pastabasera y etc’, miren, a mí me han pasado tantas cosas que créanme que estoy tan aferrada a Dios, estoy tan contenta con mi tratamiento”, aseguró Kathy, quien recordemos está trabajando en “Crereé Chile” para su rehabilitación.