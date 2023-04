“Patético, dando lástima y victimizándose”: Claudio Reyes nuevamente se fue en contra de un colega

El comediante Claudio Reyes nuevamente utilizó la plataforma de “El Facho Cola” para realizar sus descargos en contra de un personaje público. Esta vez apuntó a un actor, el cual no nombró, pero sí entregó pistas sobre su identidad.

De acuerdo a lo consignado por La Cuarta, Reyes señaló que un día estaba haciendo zapping cuando se topó con un capítulo de “La Divina Comida”.

“Veo a un colega mío, que no lo voy a nombrar, patético, hueón. Como ya había aparecido en el Canal 13 (supuestamente en ‘Todo por ti’), para la época de la pandemia (...) patético, dando lástima y victimizándose como le gusta tanto a la izquierda”, afirmó.

El actor afirmó que su colega habló del tiempo de dictadura, presenció varias balas, las cuales lo dejaron traumatizado.

“Qué hueón más patético”

El actor habló sobre una experiencia personal de cuando vio balazos y a él no le afectó. “Cuando me arranqué de la casa por una pelea con mi mamá, me fui al segundo piso de la municipalidad y estaba en una ruma de papel y folletos, porque un vecino iba a estar ahí metido. A punta de balazos con otros hueones, en la otra esquina de la plaza de mi pueblo y no quedé traumado”, aseguró.

“Y el hueón que se traumatizó por los balazos (...) qué hueón más patético. Y ha estado como en 300 teleseries desde los tiempos de la dictadura hasta ahora. No solo él, su exseñora, su hijas y toda la familia”, concluyó Reyes.

El medio citado especula que el actor en cuestión sería Claudio Arredondo, quien habría estado tanto en “Todo por ti” de Canal 13 como en “La Divina Comida” de Chilevisión.