Pollo Valdivia cuestiona a los políticos por su resistencia al secreto bancario: “Si un político ve abultados sus ingresos, hay que averiguar por qué”

El “Pollo Valdivia” nuevamente hizo noticias por sus reparos con la clase política. Durante la emisión del pasado martes 11 de su programa “Toc Show”, el animador discutió junto al periodista Felipe Vidal sobre la medida del “secreto bancario”.

El secreto bancario está dentro de las propuestas de la Ley Anti Narcotráfico, la cual “busca indagar a personas que adquieren bienes y servicios de altos precios, pagando en efectivo”, de acuerdo a lo señalado por El Desconcierto.

Esta ley fue aprobada en el Congreso, a pesar de no contar con el apoyo de los diputados de Chile Vamos. El mismo sector congeló la ley al llevar al Tribunal Constitucional, por una cláusula sobre el uso medicinal de cannabis.

En discusión del reglamento de drogas en @Camara_cl pusimos indicación para abrir secreto bancario... adivinen quiénes rechazaron...exacto, la derecha. Y quienes tienen paralizada la promulgación de la #LeyAntiNarco?Parte de la misma derecha. Sorprende el silencio de los medios. — Ana María Gazmuri (@AnaMariaGazmuri) April 8, 2023

“No vamos a estar persiguiendo a cualquiera”

Al discutir este tema, Felipe Vidal aclaró que el secreto bancario se libera para investigar casos de corrupción. Él señaló que dentro de la agenda de seguridad que está impulsando el Gobierno (Ley Antinarco), está modificar la norma del secreto bancario para que exista más transparencia.

Vidal continuó explicando que de ese modo, podrán pelear contra el crimen organizado y verificar cómo abultan cuentas corrientes con dineros mal habidos

Valdivia siguió con la discusión afirmando que “los mismos políticos que se oponen, en otras circunstancias dicen ‘el que nada hace nada teme’, pero para esto parece que no les aplica el mismo concepto”.

“Entonces, ellos mismos están reclamando cuando son los primeros que deberían estar en lista del secreto bancario levantado. Políticos, autoridades de Gobierno, las mismas policías (...) que cumplen roles públicos porque ellos podrían ser los que dictan leyes que favorecen a los narcos”, agregó.

“Esto es lo mismo que pasó con las platas de los partidos y el financiamiento de la política. Hay que aclarar dónde van los recursos. Y si un político ve abultados sus ingresos, hay que averiguar por qué, porque si lo está mojando el narcotráfico estamos en problemas. No vamos a estar persiguiendo a cualquiera”, aseguró.

“Los mismos sectores que antes decían ‘sí, que se hagan exámenes de drogas en el Congreso’, ellos mismos ahora dicen ‘ok, pero el secreto bancario no me lo toques’. ¿Queremos perseguir consumidores, pero no perseguir gente que esté sujeta a coima, o que estén buscando un favor con platas de narcos? Me confunde un poco”, terminó “Pollo” Valdivia.