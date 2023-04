“Siempre dicen que estoy embarazada cada cierto tiempo”: Kel Calderón ni se preocupa por los rumores

La influencer Kel Calderón no es ajena a los rumores sobre su vida privada, y durante los últimos días se enfrentó a otra especulación que la ha rodeado anteriormente.

“¿Estás embarazada? Se está diciendo por ahí”, le consultó un seguidor a través de la caja de preguntas.

La hija de Raquel Argandoña publicó un recorte de diversos reportes de medios, en donde se referían a rumores anteriores de un posible embarazo.

“Siempre dicen que estoy embarazada cada cierto tiempo”, partió escribiendo, “incluso que he tenido síntomas de pérdida jajaja ya no me hago problemas”, continuó.

“Respondiendo a tu pregunta, no, no estoy embarazada jaja”, terminó Calderón.