“Te vas detenido por lo menos”: Marcela Vacarezza furiosa por video viral de carabinero

Tras los últimos ataques a carabinero, Marcela Vacarezza compartió su malestar por un video viral donde se ve a un uniformado siendo increpado por sujetos en la calle.

El video fue grabado en 2018 en la comuna de Lota. En las imágenes se ve a un uniformado caminando con un maletín y su arma desenfundada, lo que fue interpretado como una “provocación” por conductores que se manifestaban en el lugar.

Por algún motivo, el registro fue nuevamente viralizado en las últimas horas y fue compartido por Marcela Vacarezza, quien plasmó su descontento y aseguró que si eso ocurriera en Estados Unidos, donde ella reside actualmente junto a su familia, la situación sería bien distinta.

“Desconozco si este video es nuevo o antiguo, cosa que no viene al caso porque son situaciones que hemos visto más de una vez. Me imagino haciéndole eso a un policía aquí en EEUU. No preguntan y te vas detenido… por lo menos”, manifestó Vacarezza.

Las reacciones al tuit de Marcela

Un cibernauta reaccionó a sus palabras cuestionando que la policía estadounidense sea “un parámetro”, porque “matan gente de color y abusan a más no poder de los detenidos”. Palabras que no pasaron inadvertidas para la esposa de Rafael Araneda, tal como consigna La Cuarta.

Vacarezza respondió reconociendo que sí existen abusos policiales, pero destacó “el respeto” a la autoridad. “No digo que no existan abusos, lamentablemente siempre los hay. Y lo de la ley de armas es tremendo. Pero el respeto a la autoridad y el respaldo que tiene es muy valorable”, expresó.