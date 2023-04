“Yo di el primer paso”: Pola Jakasovic cuenta el día que miró con otros ojos a Keno Salinas

La exparticipante de “MasterChef”, Pola Jakasovic se refirió a su incipiente romance con el periodista deportivo Eugenio Keno Salinas, el cual comenzó como una inocente amistad, pero con el tiempo se dieron cuenta que tanta buena onda y gratos momentos que compartieron juntos era sinónimo que había algo más, contó a LUN.

Fue a través de una aplicación para conocer gente que hicieron el primer match, pero desde ahí no pasó románticamente hablando, hasta bastante tiempo después. Cuando Pola se dio cuenta que lo miraba con otros ojos, más que amigos.

“Un día miré para el lado, pero con otro prisma, al amigo que siempre estaba ahí, en las buenas y en la malas. Y algo me hizo click. Me pregunté ¿por qué no? ¿Por qué nunca le he querido dar una oportunidad si me ha demostrado que me quiere y se preocupa por mí?”, confesó.

Pola Jakasovic y Keno Salinas

Además, señaló que no solo era ella la interesada, puesto que “él siempre me insinuaba cosas, pero yo siempre pensaba que no, porque éramos amigos. No lo dejaba expresarse. Creo que ahora que nos volvimos a ver, después de varios meses, yo di el primer paso. Lo miré de una manera diferente y vi lo que nunca había querido ver”.

Y así comenzó el pololeo con @kenotrotamundos, el periodista acostumbrado a pasar mucho tiempo fuera de Chile, debido a su trabajo de corresponsal. Sin embargo, eso no será impedimento para su amor.

“Siempre lo animé a que viajara, que fuera feliz y se realizara en lo profesional, donde es muy bueno. Soy súper libre y me gusta que la gente sea feliz”, sentenció.