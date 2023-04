Influencer se burla de hombre que vive con su mamá y la tunden: “No todos tienen tu suerte”

Dhasia Wezka, influencer de 28 años conocida por sus contenidos irreverentes y por ser brutalmente honesta ha generado polémica en redes sociales tras burlarse de un hombre que aún vive en casa de su mamá.

La estrella de redes sociales suele compartir videos de maquillaje, alimentación y de su vida diaria sin embargo, en más de una ocasión ha sido criticada por emitir opiniones “desde su privilegio”.

Recientemente compartió una experiencia con una cita que tuvo y que causó indignación en muchos.

“Tuve mi primera date y me dijo que vivía con su mamá y que aún no sabía bien qué hacer con su vida jajajaja la vida me odia”, se lee.

“Perdóname pero yo tengo 26 y aún vivo con mis padres y no es porque no quiera independizarme es porque la vida está cara y el dinero no me da para una casa, así que no entiendo tú punto de lo de que viva con su mamá , lo otro si te la doy pero lo de la mamá no”. “Dejen de satanizar vivir con tu familia, no todos tenemos traumas de la infancia y SI tenemos una buena relación con nuestros padres por lo que no tenemos la urgencia de salir huyendo y vivir precariamente en lugar de trabajar y vivir solos cuando sea tiempo y de manera decente”. “Que ustedes los blancos/influencers tenga la vida resuelta antes de los 30 no quiere decir que los mortales también”. “A veces se me olvida que todxs tenemos el suficiente nivel adquisitivo y las mismas oportunidades para poder comprar nuestra propia casa”, reaccionaron internautas.

La realidad de los Millennials

Y es que si bien no hay más contexto de lo que está hablando la influencer, ante muchos ha sido cuestionable que señale el hecho de “vivir con su madre”, siendo que rentar o adquir un lugar para vivir es cada vez más difícil, sin mencionar que cada quien tiene una realidad diferente.

Expertos han señalado que los millennials tienen cada vez menos oportunidad de crear riqueza porque su poder adquisitivo se ha reducido.

Las fluctuaciones en los mercados laborales, los mercados inmobiliarios y las condiciones financieras están restringiendo el acceso a la propiedad de vivienda. Actualmente existe una falsa narrativa alrededor de quienes no se han independizado como que “falta de interés por salir del hogar familiar e independizarse”, o que son “parásitos sociales”.

Según ha contado en sus redes sociales, Dhasia trabajaba como cajera en un OXXO antes de ser una famosa youtuber además de que proviene de una familia disfuncional que la llevó a buscar las formas de independiezarse a temprana edad.

Luego de triunfar en las redes sociales, la influencer tuvo varias oportunidade para desempeñarse en el modelaje, la publicidad e incluso como conductora de televisión.

Hace unas semanas compartió que había adquirido su primer propiedad y contó que siempre tuvo una vida difícil en la que nunca tuvo su propio espacio. “Hoy firme el contrato de mi primera propiedad. Desde pequeña soñé con este momento y me prometí trabajar hasta lograrlo. Cuando era pequeña pase por muchas situaciones incómodas donde nunca me sentí segura, no había estabilidad económica y siempre estaba de un lado para otro, durmiendo en la sala de mi abuela paterna o viviendo en casa de mi abuelita materna que compartía con 8 personas y no tenía mi propia intimidad o espacio. Hubo ocasiones en donde teníamos que salir corriendo en la madrugada porque se debían muchos meses de renta y teníamos que huir....Quiero que sepas Dhasia pequeña ¡Que lo lograste y estás a salvo! ♥️Y este regalo para mi yo adulta, que es el fruto de todo tu trabajo y esfuerzo…. ¡Te admiro y te respeto! 🥹Agradezco todo lo que viví en el pasado, me hizo crecer como una mujer responsable, trabajadora y con metas muy claras.Hoy cumplo uno de mis mas grandes sueños”, escribió.