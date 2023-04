¡Ojo cuando saquen plata!: Denuncian que cajeros del BancoEstado estarían adulterados

Siempre nos han comentado que hay que tener mucho cuidado al momento de sacar dinero en cualquier cajero automático, puesto que varios delincuentes se las ingenian para robar en las cercanías de las máquinas. Sin embargo, ahora un usuario de TikTok descubrió que dos cajeros del BancoEstado estaban adulterados.

Jorge Gutiérrez, es quien grabó el hecho y lo compartió en sus redes sociales: “Subo este video para que tengan cuidado al momento de sacar dinero de los cajeros de BancoEstado. No puede ser que no lleven un monitoreo de las cámaras, no se den cuenta a tiempo y sigan cagando a la gente”, critica en el registro.

“Siempre revisen el cajero antes de sacar dinero”, recomendó el hombre.

Asimismo, Jorge compartió una conversación que tuvo con un ejecutivo del banco para denunciar el hecho, mientras descubre que la rejilla por donde sale el dinero estaba tapada.

La nula respuesta del Banco Estado

El hombre conversó con LUN sobre esta ciber denuncia, en donde detalló: “Primero revisé el cajero y no vi nada extraño. Sí noté la tapa negra de la salida de dinero, pero no le tomé importancia, ya que pensé que era un nuevo cajero o algo así”.

“Continué girando el dinero ($100.000) y el banco me hizo el cobro, pero el cajero no arrojó la boleta y tampoco el dinero”, agregó.

En relación a la respuesta que le dio el banco del patito, aseguró que no fue como esperaba.“Ya que no me ayudaron en nada y solo me hicieron perder el tiempo preguntándome sobre el número del cajero”.

Por lo mismo, decidió grabar lo sucedido. “Todo para mi seguridad. Saqué mi dinero y la evidencia (el cartón) la destruí delante de las cámaras de seguridad del banco y la arrojé arriba del cajero. La dejé ahí para que luego la inspeccionen”.

Eso sí, desde la empresa bancaria aseguraron que se encuentran investigando casos similares que han afectado a otros clientes.