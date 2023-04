“Yo como suegra soy bien pesada”: Raquel Argandoña entregó una sincera confesión

Ayer en “Tal Cual”, el panel discutió sobre las locuras de amor y señalaron que ponerse en buena con la mamá del pretendiente es un buen método para conquistar a su enamorado.

Por esto, José Miguel Viñuela le preguntó a Raquel Argandoña cómo es ella en el rol de suegra, y su compañera de animación le entregó una sincera respuesta: “Yo como suegra soy bien pesada, en realidad”.

“Igual me quieren, pero soy bien pesada”, complementó. Viñuela ahondando en este tema, le consultó si era porque es cortante con las parejas, y Argandoña señaló que ella no es patera.

“Además, las parejas la eligen los hijos, una no las elige. Te puede gustar, te puede no gustar, pero como no viven con uno, a mí no me importa”, cerró.

“Fui su nuera regalona”

Por otro lado, señaló que tiene una relación “normal” con sus suegras, reiterando que tampoco es patera con ellas. “Por lo general al principio uno se lleva bien, pero después no”, señaló la “Raca”.

Marlen le preguntó por la abuela de sus hijos, y ella aseguró que se llevaba muy bien con ella. “Al principio no muy bien, ella era muy católica y después fui su nuera regalona (...) la señora Eugenia la quería mucho, que en paz descanse”, contó.