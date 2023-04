Janis Pope contó la firme sobre su sueldo en “Protagonistas de la fama”: “Nunca había tenido tanto dinero”

La exchica reality Janis Pope se confesó en una nueva entrevista con “#Relaja2″ de TiempoX, y recordó el programa que la lanzó a la fama, el primer reality show de la televisión chilena, “Protagonistas de la fama”.

Ella fue consultada sobre el sueldo que recibió, y contestó que no se acordaba de la suma exacta, pero que le pagaban por semana.

“Lo que sí recuerdo es que cuando yo terminé el proceso, pasé a buscar el cheque a contabilidad, lo miré y me sorprendí. Nunca había tenido tanto dinero”, señaló Janis.

“¿Estás seguro que esto es mío?”

“Entonces, lo miro y le digo a Pablito, quien era en esa época el encargado, y le digo: ‘¿Estás seguro que esto es mío?’. Me dice sí mira y me muestra el detalle. Me fui a mi casa con el cheque y le digo a mi mamá mira toda esta plata gané”, agregó.

“Me lo gasté en comprar cosas para la casa, para mí, a mi abuelita, a mi mamá y las invité a comer. No sé si derrochar es la palabra, pero fue disfrutado”, aseguró la actual participante de “Aquí se baila”.

“Después vino todo el tema que mi mamá me dijo: ‘Mira, tienes que administrar tu dinero’. Como la cosa más formal, pero con el primero sueldo sí me di el gusto de compartirlo”, concluyó.